Голова ВСУ побоюється зловживань з правом на оскарження

Голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО просить Президента України застосувати право вето до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, з відповідним листом В.ОНОПЕНКО звернувся до глави держави.

На переконання голови ВСУ, ухвалення Верховною Радою 13 травня цього закону “може означати початок якісно нового етапу в системному наступі на правосуддя, на конституційні права та свободи людини і громадянина та є свідченням, що ніякої суспільно орієнтованої судової реформи у найближчому майбутньому в Україні проводитись не буде”.

На думку В.ОНОПЕНКА, закон не може бути підписаний Президентом України у зв’язку з тим, що був прийнятий з грубим порушенням процедури, а низка його положень суперечить Конституції України, не відповідає визначеним нею та міжнародними стандартами основним засадам здійснення правосуддя та гарантіям незалежності суддів і самостійності судів, є юридично необґрунтованими, внутрішньо суперечливими або мають бути предметом інших законів.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо недопущення зловживань правом на оскарження”.

Згідно із законом, невиконання законних вимог Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, копії судової справи або надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації, копії судової справи Вищій раді юстиції, члену Вищої ради юстиції тягнуть за собою накладення штрафу від 25 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Законом передбачено, що Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції.

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на Київ.

Встановлено, що не допускається забезпечення позову шляхом зупинення актів Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції та встановлення для них заборони вчиняти певні дії; зупинення рішень Національного банку України щодо призначення та здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії тимчасовому адміністратору, ліквідатору банку або Національному банку України при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку.