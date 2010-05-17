Уряд просить парламент ухвалити зміни до податкового законодавства

Уряд просить парламент у четвер, 20 квітня, першим питанням розглянути у другому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» з оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на засіданні Погоджувальної ради.

Він звернувся до парламенту з проханням в четвер спочатку розглянути даний законопроект, а потім розглядати проект програми соціально-економічного розвитку України.

За словами першого віце-прем’єра, до законопроекту подано близько 300 поправок, і тому доцільно було б його розглянути першим питанням.

А.КЛЮЄВ повідомив, що уряд працював над даним законопроектом, і в доопрацьованому документі «акцизи знижені в три рази».

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», поданий Кабінетом міністрів України. Документом передбачені зміни до деяких законодавчих актів з оподаткування.