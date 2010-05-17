Критиків ювенальної юстиції запрошено до роботи над концепцією системи

До складу робочої групи з впровадження системи ювенальної юстиції в Україні, що утворена при Міністерстві юстиції України, запрошуються представників громадських організацій, що виступають з критикою щодо запровадження в країні юстиції для неповнолітніх.

Як повідомила голова робочої групи, заступник Міністра юстиції України Валерія Лутковська, відповідної домовленості було досягнуто 17 травня у ході засідання круглого столу з обговорення проекту Концепції розвитку ювенальної юстиції в Україні. Захід, що відбувся в українському Мін‘юсті, було організовано для громадських та релігійних організацій, які виступали з критикою стосовно запровадження в Україні системи ювенальної юстиції.

У рамках засідання представників громадськості було поінформовано про напрямки розвитку ювенальної юстиції, які визначені проектом майбутньої Концепції. Також було обговорено низку питань, пов’язаних з розвитком системи ювенальної юстиції, які викликають несприйняття з боку окремих громадських організацій.

За результатами засідання досягнуто домовленості про можливість включення до складу робочої групи з впровадження системи ювенальної юстиції в Україні представників громадських організацій, що виступають з критикою щодо проекту Концепції.

До 31 травня 2010 року Міністерство юстиції очікуватиме на надання останніми відповідних пропозицій та зауважень.