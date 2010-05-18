За хабарництво затримано одного з керівників “Артеку”

Слідчими Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з працівниками ГУБОЗ МВС України та Севастополя затримано „на гарячому” після одержання частини хабара в сумі більш як 40 тис. грн. одного з керівників Міжнародного дитячого центру “Артек”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, встановлено, що посадовець вимагав та одержав хабар на загальну суму понад 200 тис. грн. від директора закритого акціонерного підприємства за вирішення питання щодо погашення заборгованості за поставлені продукти харчування.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.