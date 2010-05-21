Прокуратура одержала дозвіл на обшук житла екс-голови «Укравтодору»

Транспортна прокуратура Києва одержала дозвіл на обшук житла екс-голови Державної служби автомобільних доріг України Вадима ГУРЖОСА.

Про це повідомляє газета «Дело» в сьогоднішньому номері.

Зокрема, пише видання, 11 і 13 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на обшук в київській квартирі В.ГУРЖОСА, а також в його заміському будинку під Києвом. Згідно з постановою суду, яку має в своєму розпорядженні «Дело», підставою для обшуку є кримінальна справа, порушена транспортною прокуратурою Києва наприкінці квітня цього року. Колишнього чиновника столичні слідчі підозрюють в перевищенні влади і службових повноважень, що завдало багатомільйонної шкоди державі. Йдеться про передачу в довгострокову оренду цілісного майнового комплексу дочірньої структури «Укравтодору» - ДП «ДРБУ №100». Відповідне рішення було ухвалене і реалізоване в лютому-березні 2009 року, внаслідок чого майно дорожньо-будівельного управління опинилося у розпорядженні комерційної структури зі схожою назвою ЗАТ «ДРБУ №100». За даними транспортної прокуратури Києва, загальна вартість активів підприємства становить 43 млн. грн.

Видання зазначає, що «до передачі в оренду держмайна мав відношення і Валерій ВОЩЕВСЬКИЙ, який змінив у березні цього року В.ГУРЖОСА на посаді голови «Укравтодору». Газета не виключає, що це і стало причиною раптової відставки В.ВОЩЕВСЬКОГО цього тижня.

Дочірнє підприємство «ДРБУ №100» спеціалізувалося на виготовленні холодних асфальтових сумішей, бітумів і мало свої виробничі бази в кількох областях країни. На балансі компанії перебувала техніка для прокладення і ремонту доріг. Крім того, за рік до здачі в оренду компанія купила спеціалізований американський комплекс для будівництва металевих безкаркасних споруд виробничого призначення.

Оскільки підприємство мало загальнонаціональне значення, слідчі прокуратури стверджують, що підприємство не могло бути передане в оренду. Це суперечить закону про приватизацію і закону про оренду державного і комунального майна.

«Дело» відзначає, що, незважаючи на законодавчі перешкоди, поставили свої підписи під інструкцією про передачу майна комерційній компанії дві керівні особи «Укравтодору» - голова Державної служби автодоріг В.ГУРЖОС і голова правління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» В.ВОЩЕВСЬКИЙ. «В результаті спільних злочинних дій голови Державної служби автомобільних доріг України, голови правління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» і директора ДП «ДРБУ №100» державі завдано шкоди у розмірі 12,78 млн. грн.», - говориться в пояснювальній частині судової постанови про обшук житла В.ГУРЖОСА. В цю суму входить збиток від заниженої орендної плати (1,2 млн. грн.), а також збиток від зупинки фінансово-господарської діяльності ДП «ДРБУ №100» (11,5 млн. грн.). Чистий прибуток держпідприємства в 2007 році становив 658 тис. грн., у 2008 р. - 121 тис. грн.

Газеті не вдалося одержати коментар самого В.ГУРЖОСА щодо мотивів передачі в оренду держпідприємства. Трубку телефону екс-чиновника зняла інша людина, яка повідомила, що В.ГУРЖОС зараз перебуває за кордоном на лікуванні і повернеться до України не раніше середини наступного місяця. Зв`язатися з В.ВОЩЕВСЬКИМ також не вдалося. Його було звільнено з посади 17 травня 2010 року, і в «Укравтодорі» не знають, як на нього вийти. У свою чергу заступник голови Державної служби автомобільних доріг Микола БЕРЕЗОВСЬКИЙ повідомив «Делу», що не може давати коментарі на цю тему, оскільки не володіє достатньою інформацією.