Приватний нотаріус підробляв договори дарування на землю

У Кіровоградській області прокуратура Новоархангельського району порушила кримінальну справу відносно приватного нотаріуса, який незаконно підробляв договори дарування на землю, чим завдав збитків на 3,2 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області, зазначивши, що справу порушено за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.

Знаючи, що особи, заявлені як дарувальники, померли, нотаріус засвідчив сертифікати 71 особі, на підставі чого люди незаконно отримали державні акти на право власності на земельні ділянки загальною площею 301 га.

Загалом за результатами прокурорської перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства при використанні земель в області порушено 2 кримінальні справи, винесено 42 протести, внесено 16 приписів і подань, за якими до дисциплінарної відповідальності притягнуто 11 посадових осіб, до бюджету відшкодовано 492 тис. грн.