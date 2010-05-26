Уряд хоче заборонити перепрофілювання дитячих оздоровчих закладів

Кабінет міністрів схвалив законопроект про заборону перепрофілювання дитячих оздоровчих закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар прем’єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО сьогодні журналістам.

Відкриваючи засідання уряду, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ назвав цей законопроект дуже важливим, оскільки останнім часом поширюється практика ліквідації оздоровчих центрів або їхня передача у непрофільну оренду. «Усі ми знаємо, що безгосподарне ставлення, інколи й хижацьке захоплення дитячих таборів, баз відпочинку, профілакторіїв різко скоротило можливості держави оздоровлювати дітей. Так, державі не вистачало грошей, щоб утримувати мережу оздоровчих закладів, але так буде не завжди», - підкреслив він.

Голова уряду додав, що стратегічний план Президента й уряду передбачає забезпечити здорові покоління громадян. «Лікуванню, профілактиці та оздоровленню громадян уряд приділяє надзвичайну увагу. Зокрема, прийняття законопроекту про заборону ліквідації, перепрофілювання, відчуження закладів для оздоровлення та відпочинку дозволить забезпечити збереження та розвиток мережі таких закладів», - вважає М.АЗАРОВ.