Щодо держрезиденції «Синьогора» порушено справу

Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок стихійного лиха у липні 2008 року, посадовими особами Державної організації «Резиденція Синьогора» Державного управління справами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 210, ч.2. ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про бюджетну систему України, зловживання службовим становищем, службове підроблення)

Встановлено, що посадові особи без погодження і дозволу Державного управління справами, як головного розпорядника, у порушення п. 8 ст. 7 Бюджетного кодексу України, незаконно змінили цільове призначення бюджетних коштів на суму майже 1,2 млн. грн., виділених на реконструкцію. Вказану суму незаконно використали на будівництво нової споруди - сауни, яка зведена окремо від оздоровчо-лікувального корпусу.

Крім того, виявлено, що службові особи, отримавши з бюджету 2,5 млн. грн. на відновлення пошкоджених стихією об’єктів ДО «Резиденція Синьогора», розтратили майже 374 тис. грн.