Викрадачі студентки досі не висунули жодних вимог

Викрадачі 22-річної студентки п’ятого курсу Київського Інституту міжнародних відносин Ірини ЛАЗАРЕНКО досі не висунули жодних вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Управління кримінального розшуку столичної міліції Сергій БАРИЛО.

Водночас він зазначив, що, виходячи з практики, зазвичай такі вимоги лунають через пару днів після викрадення.

С.БАРИЛО також поінформував, що будь-яких погроз до моменту викрадення 28 травня студентки КІМВ на адресу студенти чи її близьких та родичів не надходило.

«Ніяких погроз їй чи її близьким не було», - сказав він, зауваживши, що, на жаль, на даний час, незважаючи на всі зусилля, які докладає міліція для розшуку дівчини, місце її знаходження не встановлено.

Що стосується версій викрадення, то С.БАРИЛО зазначив, що їх кілька. Відпрацьовуються всі, починаючи з особистих контактів І.ЛАЗАРЕНКО, закінчуючи роботою її рідних і близьких, додав він.

Разом з тим С.БАРИЛО зауважив, що, попри обмаль інформації, працівникам міліції вдалося встановити людей, яких можна підозрювати і у яких, можливо, був мотив для скоєння цього злочину.

Як повідомлялося, дівчину було викрадено вранці 28 травня біля інституту: коли вона йшла з автостоянки, де припаркувала свій автомобіль, невідомий заштовхав її у білий мікроавтобус, який рушив у невідомому напрямку.

Столична міліція порушила кримінальну справу за ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Батько викраденої дівчини, Сергій ЛАЗАРЕНКО, нині працює у Міністерстві вугільної промисловості, до 2005 року був заступником голови Фонду державного майна України.