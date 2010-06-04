Затримано охоронців приватної фірми, які застосували силу проти журналістів

Затримано двох охоронців приватного підприємства на території Одеського морського торговельного порту, які 3 червня відібрали у двох журналістів відеокамеру і штатив.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, вчора до міліції в Одесі звернулися двоє місцевих жителів, віком 26 і 46 років, обидва журналісти одного з інформаційних агентств, які заявили, що на території порту у приміщенні приватного підприємства невідомі відібрали в них апаратуру.

За скоєння цього злочину затримано двох місцевих жителів, віком 39 та 57 років, обоє - охоронці згаданого підприємства.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ІА «МОСТ-Одесса», 3 червня журналістів цього видання Олексія СІНІЛА і Володимира КРИЖАНОВСЬКОГО затримала в Одеському порту служба безпеки приватної компанії ”Н”.

Як уточнили А.СІНІЛО і В.КРИЖАНОВСЬКИЙ, після їхнього приходу на 134-й причал, де працює ця компанія, до них підійшов співробітник, який повідомив, що є керівником служби безпеки компанії, і попросив журналістів пройти з ним. Коли журналісти відмовилися, охоронці застосували до них силу, відібрали знімальну апаратуру, мобільні телефони і відвели до кімнати, де залишили з ними одного працівника служби безпеки.

Завдяки тому, що В.КРИЖАНОВСЬКОМУ вдалося заховати один мобільний телефон, журналістам вдалося повідомити про інцидент в редакцію і звернутися по допомогу у міліцію.