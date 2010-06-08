На Тернопільщині під час отримання хабара затримано посадовця сільради

У Тернопільській області під час отримання 30 тис. грн. хабара затримано посадовця сільради.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, землевпорядник однієї з сільських рад Кременецького району вимагав у підприємця з Тернополя 5 тис. доларів США за сприяння у виділенні йому земельної ділянки. Ділянку площею 0,3 га підприємець потребував для ведення особистого селянського господарства.

При передачі тернополянином посадовцю частини хабара – 30 тис. грн. працівника сільради затримали правоохоронці.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).