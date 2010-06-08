Громадські активісти готують позов щодо бездіяльності влади Києва

Громадські активісти мають намір звернутися до суду щодо бездіяльності столичної влади у поверненні території скверу ім. Василя Стуса (на розі проспекту академіка Палладіна та проспекту Перемоги у Святошинському районі столиці) у власність територіальної громади Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Святошинської районної організації Української народної партії Віктор ТКАЧЕНКО.

Він поінформував, що згідно з офіційними відповідями Київської міської держадміністрації на подані УНП запити, територія на перетині пр. Перемоги та пр. Палладіна (сквер В.Стуса) площею 1,08 га згідно з рішенням Київради від 14 червня 2007 р. передана у власність ТОВ “Компанія “Етрекс” і до цього часу залишається у власності вказаної компанії (лист-відповідь генерального директора КО “Київзеленбуд“ від 31 травня 2010 р. та лист-відповідь заступника начальника Головного управління екології та охорони природних ресурсів КМДА від 26 травня 2010 р.). Це при тому, що 26 лютого ц.р. Київрадою прийнято рішення “Про присвоєння скверу імені Василя Стуса” (офіційне оприлюднення документа відбулося у муніципальній газеті “Хрещатик” від 30 березня 2010 р.), згідно з яким виконавчому органу Київради – Київській міській держадміністрації доручено провести всі організаційно-правові заходи щодо присвоєння ім’я видатного українського поета зазначеній зеленій зоні на перетині просп. Палладіна та просп. Перемоги.

В.ТКАЧЕНКО зазначив, що після цього рішення представники громади Святошинського району, які вже три роки виборювали своє право увічнити пам’ять В.Стуса на тому місці, зняли свої позовні вимоги у суді до Київради, а із забудовником була підписана мирова угода, затверджена судом. 19 березня відбулося громадське відкриття скверу ім. В.Стуса, а 22 квітня проведено суботник з упорядкування території. Під час цього заходу при з’ясуванні, хто має обслуговувати сквер та на балансі яких підрозділів КМДА він тепер є, й стало відомо, що земельна ділянка до цього часу перебуває у власності юридичної особи.

В УНП нагадують, що у 2004 р. за їх участі столична громадськість відстояла сквер на вул. Пушиної. “Ми натиснули на владу і влада повернула статус скверу. Ось як це вигладає – розпорядження КМДА... Чітко прописані процедури... Це через дорогу від скверу Стуса”, - показав документи В.ТКАЧЕНКО. Він зазначив також, що тоді відповідну земельну ділянку на вул. Пушиної було внесено до реєстру природних об’єктів Святошинського району з зазначенням площі, а також було визначено балансоутримувача (”Київзеленбуд”), розроблено кошторисну документацію на відповідні роботи із облаштування скверу.

“На сьогоднішній день і Київська міська рада, яка просто усунулася від контролю своїх рішень, і Київська міська державна адміністрація, на обов’язках якої лежить ось це (В.ТКАЧЕНКО продемонстрував розпорядження) відмовляються виконувати рішення сесії Київради. Тому ми готуємо позовну заяву з нашими юристами до суду з вимогою, щоб примусити Київську міську адміністрацію виконувати свої обов’язки”, - заявив В.ТКАЧЕНКО.

Крім того, столична громадськість має намір подати звернення до прокуратури у зв’язку з ситуацією навколо скверу ім. В.Стуса.

Як повідомляв УНІАН, три роки тому київська громадськість ініціювала створення скверу імені Василя Стуса на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, де у 60-70-х роках стояв будинок, на другому поверсі якого разом із дружиною та сином жив видатний український поет.

Наприкінці лютого 2009 р. з’явилась інформація, що особи, які з дозволу київської влади приватизували цю ділянку, мають намір вирубати реліктові та молодші дерева на ній, щоб побудувати на цьому місці розважальний комплекс.

10 березня вночі невідомі зрізали більше ста дерев у сквері, серед яких сосни та дуби віком більше 100 років.

На захист скверу виступили активісти Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та екологічної організації «Зелений світ».