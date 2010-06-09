Єврокомісія уважно стежить за свободою слова в Україні

Єврокомісія уважно стежить за розвитком ситуації в галузі свободи слова в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ.

“Ми дуже уважно стежимо за розвитком у цій сфері і у сфері демократії у більш широкому контексті”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії відмовилася коментувати рішення Київського окружного адміністративного суду щодо частот на мовлення телеканалів ТВі і “5 канал”.

“Я би не коментувала рішення суду, оскільки, в принципі, ми дуже високо цінуємо незалежність судової влади”, - зазначила А.ФІЛОТЕ.

Водночас, представник Єврокомісії сказала, що питання свободи слова на сьогодні залишається одним із пріоритетних на порядку денному співпраці України та Європейського Союзу.

А.ФІЛОТЕ нагадала, що наприкінці квітня ЄС уже виступав із заявою, у якій висловлював стурбованість повідомленнями про обмеження свободи медіа в Україні.

У цій заяві Євросоюз закликав український уряд забезпечити гарантії для медіа-плюралізму і свободи висловлювань в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов медіа-холдингу U.A.Inter Media Group про визнання недійсним рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення про розповсюдження частот, у тому числі для «5 каналу» і каналу ТВi.