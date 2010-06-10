Уряд знайшов «ліки» від блокування зборів госптовариств

Кабінет міністрів пропонує зменшити кількість голосів акціонерів та учасників товариства з обмеженою відповідальністю, які необхідні для визнання повторних загальних зборів цих товариств правомочними.

Як повідомили УНІАН у прес-слубі Мін’юсту, відповідний проект закону, що був розроблений Мін‘юстом та схвалено на урядовому засіданні 9 червня 2010 року, передано до Верховної Ради України.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, метою та основним завданням проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення кворуму для проведення повторних загальних зборів господарського товариства», є вдосконалення законодавства, яке регулює відносини, пов’язані із проведенням загальних зборів учасників господарських товариств.

На сьогодні, зазначив міністр, процедура визнання правомочності загальних зборів акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю передбачає участь акціонерів, що володіють в сукупності більш як 60 відсотків голосів. Це, в свою чергу, дає можливість навмисного блокування міноритарними учасниками проведення загальних зборів (зборів учасників).

Для унеможливлення такої ситуації проектом закону передбачається зменшити кількість голосів акціонерів та учасників товариства з обмеженою відповідальністю, які необхідні для визнання повторних загальних зборів цих товариств правомочними, з 60% до 50% .

Міністр юстиції уточнив, що проект був розроблений Міністерством юстиції за власною ініціативою – на підставі аналізу звернень, що надходять до Мін‘юсту від фізичних та юридичних осіб.