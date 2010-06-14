Опозиція хоче аналізу законопроекту про судоустрій

Опозиція наполягає на тому, щоб президентський законопроект про судоустрій перед голосуванням у другому читанні був проаналізований Венеціанською комісією.

Про це сьогодні на Погоджувальній раді заявив голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Коли є спірні питання – є Венеціанська комісія. Давайте ми цей законопроект спрямуємо, отримаємо висновки, а потім будемо голосувати у другому читанні», - сказав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, фракція БЮТ наполягатиме, щоб даний законопроект був відправлений до Венеціанської комісії, «бо це принципове питання».

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект Закону «Про судовий устрій і статус суддів».

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що під час розробки законопроекту були враховані усі поради європейських експертів, зокрема Венеціанській комісії.

4 червня Венеціанська комісія заслухала інформацію про хід судової реформи в Україні і заявила про готовність дати експертний висновок щодо ухваленого у першому читанні законопроекту про судоустрій і статус суддів.

При цьому віце-президент комісії Томас МАРКЕРТ заявив, що Венеціанська комісія готова розглянути документ за прискореною процедурою, однак висновок буде не раніше вересня.

10 червня фракція БЮТ заявила, що пропонуватиме Верховній Раді України визначитися щодо направлення до Венеціанської комісії законопроекту про судоустрій, якщо це відмовиться зробити голова ВР В.ЛИТВИН.

Між тим голова ВР сьогодні, 14 червня, заявив, що законопроект про судоустрій має направляти Венеціанській комісії міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ як представник Президента.