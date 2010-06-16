Працівники одеської міліції взяли під варту заступника мера

Працівники одеської міліції взяли під варту заступника міського голови Одеси Вахтанга УБІРІЮ, який фігурує у кримінальній справі, порушеній за статтею ст. 296 ч. 4 ”хуліганство” Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЄЄВ.

Наразі заступник мера перебуває у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі невстановлені особи в масках, під виглядом працівників міліції, здійснили збройне рейдерське захоплення міського полігону побутових відходів, який перебуває на балансі Одеської міськради, і захопили його контрольно-пропускний пункт. Під погрозами розправи особи в масках видворили з контрольно-пропускного пункту полігону охорону і працівників комунального підприємства «Одескомунтранс».

12 червня голова міської ради Одеси Едуард ГУРВІЦ заявив, що озброєних рейдерів видворено з території полігону і відновлено роботу у звичайному режимі комунального підприємства ”Одескомунтранс”, в повному господарському віданні якого перебуває цей об`єкт.

Пізніше ЗМІ повідомили, що 11 червня віце-мер Одеси В.УБІРІЯ на полігоні ТПВ “Дальницькі кар`єри” погрожував журналістам пістолетом, а також вистрілив з нього у повітря.

Свідками інциденту стали журналісти телеканалу АТВ, а також інтернет-видання “Таймер”.

12 червня В.УБІРІЯ заявив, що вистрелив у повітря з пістолета, “щоб навести на розум рейдерів, які йому погрожували, і привернути увагу міліції” при спробі захоплення озброєними особами території міського полігону побутових відходів.

За інформацією іншого заступника мера Одеси Миколи СЕРДЮКВА, під час захоплення полігону був присутній директор ТОВ “Союз”, що є власністю лідера партії “Родина” Ігоря МАРКОВА.

Керівництво фірми “Союз” пояснює своє рішення захопити територію полігону ТПВ нібито наявністю вироку Господарського суду, яким санкціоновано введення техніки фірми на міське звалище. Проте, за словами посадовців мерії, ні сам вердикт, ні наказ про його виконання не пред`явлено.