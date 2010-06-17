У провадженні ГПУ немає жодної справи щодо уряду Тимошенко

У провадженні Генеральної прокуратури немає жодної кримінальної справи відносно окремих посадовців уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві сказав генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Конкретно по відношенню до конкретних осіб із Кабінету міністрів (Ю.ТИМОШЕНКО) таких кримінальних справ немає», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, нагадавши, що у провадженні Генпрокуратури є лише фактові справи, по яких проводяться відповідні слідчі дії.