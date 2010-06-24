Більшість позовів до України були подані у 2005-2009 роках

Більшість позовів до Держави Україна були подані у міжнародні суди у 2005-2009 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив сьогодні журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо кількості справ у міжнародних судах, які стосуються діяльності попереднього уряду, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Найбільше. Є такі, що ще мають дату 2003-2004 років, але найбільше - це період 2005-2009 роки».

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, інформація про те, які саме справи проти України розглядаються у міжнародних судах, є відкритою.

«Вони у нас ніколи не були закритими. Є конфіденційність судового процесу, але які є претензії до держави, - це завжди відкрита інформація», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, він пообіцяв журналістам, що за необхідності весь перелік справ проти України буде оприлюднений на сайті Міністерства юстиції.

«Це абсолютно не має жодних перешкод. Ми можемо виставити її (інформацію щодо справ – УНІАН) за кілька хвилин, і всі бажаючі можуть ознайомитись», - зазначив міністр.