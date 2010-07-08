Парламент Криму просить КС оцінити Шухевича

Верховна Рада Автономної Республіки Крим просить Конституційний Суд дати оцінку конституційності присвоєння командиру УПА Роману Шухевичу звання ”Герой України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, відповідне подання від кримського парламенту надійшло до суду сьогодні і згідно з Регламентом Конституційного Суду України, буде передано на вивчення у секретаріат суду.