Природний парк «Подільські Товтри» зацікавив прокуратуру

Генеральна прокуратура України зобов’язала прокуратуру Хмельницької області перевірити законність приватної забудови на території Національного природного парку «Подільські Товтри».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА.

Таку відповідь він отримав на своє звернення до генерального прокурора з приводу перевірки законності виділення земель природоохоронного фонду приватним структурам та законності здійснення будівництва на території Національного природного парку «Подільські Товтри» на Хмельниччині.

Прокуратура Хмельницької області повідомила, що по відповідному зверненню було організовано перевірку, дане питання вивчається, а про результати буде повідомлено додатково.

У зверненні, що було направлено у червні, віце-спікер повідомив, що в ході його поїздки по Хмельницькій області природоохоронна громадськість та керівництво Національного природного парку «Подільські Товтри» підняли питання розпочатого останнім часом будівництва приватними структурами котеджних будиночків для відпочинку на території парку.

Національний природний парк «Подільські Товтри» створено указом Президента України від 27 червня 1996 року з метою збереження, відтворення та раціонального використання природних ландшафтів Поділля з його унікальними історико-культурними комплексами.

Відповідно до Закону «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» парк входить до Подільського регіону Національної екологічної мережі України.

У рамках всеукраїнської акції «7 чудес України» «Подільські Товтри» визнані одним із семи природних чудес України.

Національний природний парк «Подільські Товтри» є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення. Велику цінність і значимість для рекреаційного господарства парку складає запас мінеральних вод та десятки видів тварин, занесених до Червоної книги України.