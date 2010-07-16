Митники виявили контрабандне стоматологічне обладнання

Працівники Тернопільської митниці спільно зі співробітниками податкової міліції ДПА у Тернопільській області виявили контрабандне стоматологічне обладнання вартістю майже 766 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, товар надійшов з Китаю на адресу однієї з тернопільських фірм та був задекларований у режимі «імпорт». Після проведення детального митного огляду у контейнері виявлено понад 60 найменувань товару, відомості щодо якого не були зазначені у товаросупровідних документах.

Складено протокол про порушення митних правил.

Стоматологічне обладнання вилучено і передано на склад митниці.