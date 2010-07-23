Севастопольська МДА виявила понад 60 незаконних розпоряджень

Севастопольська міська держадміністрація за підсумками власної юридичної оцінки «земельних» розпоряджень, підписаних попереднім керівництвом виконавчої влади міста, виявила 64 розпорядження з ознаками порушення земельного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ повідомив сьогодні на брифінгу.

«Вже внесено 31 протест прокуратури на раніше видані розпорядження. По більшості з них мною ухвалені рішення про відміну», - сказав В.САРАТОВ.

Крім того, він стверджує, що загальна площа земельних ділянок, незаконно вилучених відповідно до виданих розпоряджень, становить 216 гектарів, зокрема 71 гектар - землі лісового фонду. За словами голови адміністрації, багато розпоряджень стосуються виділення земельних ділянок у природно-заповідному фонді.

«Дуже багато ділянок видано по тій території, яка передана Чорноморському флоту для потреб ЧФ. Хоча, всім відомо, проведена інвентаризація (інвентаризація земель, але не об`єктів і споруд, що орендуються ЧФ РФ у Севастополі - УНІАН), вона завершена, за великим рахунком, у 2007 році», - повідомив В.САРАТОВ.

Він також перерахував назви кооперативів, яким видали дозвіл на використання земель, що орендуються Чорноморським флотом Росії. «М`яко кажучи, це вже просто порушення міжнародного законодавства, тому що, природно, що цього робити не можна було», - заявив В.САРАТОВ.

Він додав, що фахівці ще не закінчили перевіряти законність розпоряджень попередньої міської влади. «Роботу ми ще не закінчили, але я думаю, що ми зможемо довести її до кінця за два наступні місяці», - зазначив В.САРАТОВ. У свою чергу, заступник голови міськадміністрації Микола КАРПЄЄВ на цьому ж брифінгу заявив: «Проблема в тому, що багато розпоряджень були «почищені» в реєстрі, знищені, або не зберігаються в архіві держадміністрації».

За словами віце-губернатора, «ми почали з розпоряджень, які видавалися юридичним особам - це найбільші ділянки (згідно з якими видавалися державні акти на землю - УНІАН). Видано більш як 1200 розпоряджень, де віддавалися землі по 10-25 соток фізичним особам - це великий обсяг роботи».

«Ми своє завдання бачимо в тому, щоб повернути землі громаді», - підкреслив М.КАРПЄЄВ.