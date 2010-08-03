Восени можна буде почати бізнес, не чекаючи дозволів від чиновників

З 30 серпня всі підприємці зможуть починати працювати без документів дозвільного характеру, якщо уряд не затвердить перелік видів господарської діяльності, які не можна здійснювати на підставі подання декларації.

Про це заявила УНІАН глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи набирання чинності законом, яким вносяться зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

За її словами, прийнятий закон пов`язано з введенням декларативного принципу. Згідно з цим принципом, суб`єкт господарювання може здійснювати діяльність без отримання документа дозвільного характеру. Він тільки повідомляє адміністратора або відповідний дозвільний орган про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

На думку глави профільного комітету, це найсерйозніший реформаторський закон, прийнятий парламентом у сфері дерегулювання. «Через місяць підприємці зможуть працювати, не очікуючи на дозволи, і урядовці не зможуть блокувати підприємницьку діяльність на стадії реєстрації», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Законопроект було підготовлено Комітетом Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва спільно з народними депутатами з різних фракцій, представниками малого і середнього бізнесу, фахівцями Держкомпідприємництва, представниками громадськості.

«Великий позитив декларативного принципу ще і у тому, що підприємці, одержавши для заповнення шаблон декларації, нарешті зрозуміють, які вимоги висуває до них законодавство. Адже урядовці навчилися так заплутувати людей, що ті часто просто не розуміють, чого від них потрібно», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2010 р. Верховна Рада прийняла у цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" про здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації. За ухвалення даного рішення проголосували 272 народних депутати з 417, зареєстрованих у сесійній залі. Даний закон набирає чинності з дня його опублікування.

Закон встановлює право суб`єктів господарювання на проведення певних дій на підставі подання декларації, поширюється на всі види діяльності, не заборонені законом. Перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації, в 30-денний термін визначається Кабінетом міністрів.

Законом передбачено: «…у разі незатвердження урядом протягом місяця з дня публікації переліку певних дій із здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльно, які не можуть вестися на підставі подання декларації, суб`єкт господарювання має право на ведення господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням декларації».