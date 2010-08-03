Кількість контролюючих органів буде скорочена вдвічі – Держкомпідприємництва

Згідно із Законом «Про внесення змін до Закону України «Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №2399-VI, прийнятому Верховною Радою 1 липня, з 27 жовтня кількість контролюючих органів буде скорочена вдвічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, на сьогодні в Україні працює 79 органів державного нагляду.

Зокрема повідомляється, що, згідно із законом, при кожному міністерстві або відомстві буде тільки по одному контролюючому органу.

Існування великої кількості контролерів на різних рівнях істотно ускладнювало роботу підприємців і сприяло розвитку корупції, наголошується в повідомленні комітету. Досі в Україні працювала найбільша кількість органів державного нагляду серед країн СНД. Приміром, у Молдові працює 56 органів держнагляду, в Білорусі – 40, у Казахстані – 30.

Комітет також ініціював скорочення кількості ліцензійованих видів діяльності на 35% і переліку ліцензійованих видів діяльності на 93,9%.