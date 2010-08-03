Викрито голову сільської ради і голову земельної комісії
10:43, 03 серпня 2010Право
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вимагали від киянина 1,25 млн. грн. хабара
Київ. 3 серпня. УНІАН. У Київській області викрито голову сільської ради і голову земельної комісії цієї ж сільради, які вимагали 1,25 млн. грн. хабара від киянина за сприяння у виділенні земельних ділянок загальною площею 7 га.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, підозрюваних затримано під час отримання частини хабара в сумі 800 тис. грн.
Столичною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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