За недостатню оплату праці директора фермерського господарства "замовили"

Дніпропетровськ. 4 серпня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Дніпропетровській області затримали чоловіка, який замовив за 5 тис. євро вбивство директора фермерського господарства.

Як повідомили УНІАН у Центрі суспільних зв`язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, зокрема, вчора в УБОЗ прийшли двоє жителів Павлоградского району, які повідомили, що до них звернувся чоловік із замовленням на споєння вбивства жителя селища Юр’ївка, - директора один з фермерських господарств.

Бажання позбавити життя фермера замовник пояснив тим, що в нього до директора фермерського господарства виникла неприязнь, пов`язана з недостатньою, на його думку, оплатою трудової діяльності в цьому господарстві. За скоєння злочину замовник пообіцяв винагороду в сумі 5 тис. євро.

Близько 17.00 того ж дня працівники УБОЗ затримали замовника в Павлограді при передачі часткової оплати за виконання вбивства в сумі 2 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу.