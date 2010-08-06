У Донецьку на хабарі попався керівник підрозділу Рахункової палати

13:01, 06 серпня 2010
Право
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Вимагав 15 тисяч доларів

У Донецьку працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю обласної міліції затримали у службовому кабінеті «на гарячому» під час отримання хабара одного з керівників структурного підрозділу Рахункової палати України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, держслужбовець 2-ї категорії 3-го рангу вимагав та отримав 15 тисяч доларів США хабара від директора однієї з шахт за не направлення до прокуратури Донецької області акта перевірки підприємства з виявленими недоліками.

Стосовно службовця обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Цією статтею передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.

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