ДЖИГА ініціює створення структури з викриття корупціонерів серед чиновників

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА ініціює створення структури, яка б займалась викриттям корупціонерів серед чиновників.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

«У державі повинен бути якійсь комітет, якась служба, яка б займалась людьми, які сидять у високих кабінетах, які розпоряджаються коштами, яким законом надано право приймати рішення пов’язані із бюджетом», - вважає губернатор Вінниччини.

М.ДЖИГА переконаний, що боротьбу з корупцією потрібно починати зверху. «Я думаю, що в державі буде створений ще один підрозділ, який буде називатись або Національне бюро розслідування або Антикорупційний комітет. Щось таке. Одними адміністративними, одними кримінальними заходами корупцію не подолати», - вважає голова Вінницької ОДА.

За його словами, цей комітет може бути невеликим - до тисячі осіб, мати представництва у регіонах і бути створеним на базі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, яке має досвід, має базу.

«Комітет має бути позбавлений міліцейських функцій та повинен відслідковувати дії чиновника, який має знати, що за ним чітко дивляться. Якщо тільки він щось зробить, то обов’язково це буде відомо. Всіх ми не пересаджаємо, але проконтролювати потрібно», - зазначив М.ДЖИГА.

«Я ініціюю створення цього комітету заради державних інтересів для того, щоб у державі був порядок. Потрібно на рівні держави побудувати таку структуру, яка могла демонтувати схеми, які дозволяють замасковано викрадати державні кошти», - пояснив губернатор Вінниччини.

Він також повідомив, що усі його пропозиції щодо створення цього комітету є у Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. «Мої пропозиції є у Президента і вони зараз обробляються. Я думаю, що Президент прийме рішення про створення такої структури», - сказав М.ДЖИГА.

На запитання, чи хотів би М.ДЖИГА очолити такий комітет, він відповів, що особливого бажання в нього немає. «Я солдат. Що мені скажуть, те я і буду робити. Я в команді Віктора ЯНУКОВИЧА, і Президент для мене взірець, і якщо він скаже, що йому потрібно, щоб я там був, я там буду. Проте в мене великого бажання немає йти на правоохоронну роботу, я там вже своє відпрацював», - прокоментував М.ДЖИГА.

Як відомо, народний депутат М.ДЖИГА раніше був першим заступником міністра внутрішніх справ України, начальником Національного бюро Інтерполу, ректором Київського юридичного інституту МВС.