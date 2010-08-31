Суд позбавив ТВі не лише частот, на які претендує група каналів "Інтер", а й тих, які були отримані раніше

Генеральний директор телеканалу ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ заявляє, що сьогоднішнім рішенням суд позбавив канал не тільки частот, отриманих в останньому конкурсі, які оскаржувала група телеканалів "Інтер", а й тих, які ТВі отримав раніше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це М.КНЯЖИЦЬКИЙ повідомив в ефірі телеканалу сьогодні ввечері.

«Вже в ефірі (каналу ТВі – УНІАН) працювати неможливо, тому що сьогодні суд прийняв рішення заборонити нам працювати в ефірі взагалі: не тільки на тих частотах, які канали ХОРОШКОВСЬКОГО (голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО – УНІАН) оскаржували в останньому конкурсі, а й на тих частотах, які ми отримали раніше, скасував той додаток до ліцензії, який визначив статус нашої телерадіокомпанії як регіональної», – сказав гендиректор ТВі.

Він вважає сьогоднішнє судове рішення “введенням цензури” і переконаний, що «на суд тиснули ті люди, які хочуть, щоб наша країна від Європи віддалилися назавжди».

«Тому говорити, що ми живемо в демократичній країні…– це не про нашу країну… Про нашу треба казати: бандитизм, конфлікт інтересів, злочинні суди і злочинні рішення», – зазначив М.КНЯЖИЦЬКИЙ

Також він заявив, що йому «набагато простіше було домовитися і продати канал», відповідні пропозиції вже надходили. «Але як дивитися в очі всім людям, які нас підтримували... Треба боротися до кінця і зрозуміти, що справа не в закликах про патріотизм, а щоб цей патріотизм втілювати в життя щодня», – вважає гендиректор ТВі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 серпня, Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”.

Також суддя зазначив, що повний текст постанови суду можна буде отримати 3 вересня.