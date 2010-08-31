Корупційний скандал у ФДМУ: двох посадовців взяли на хабарі $40 тис.
17:48, 31 серпня 2010Право
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Сьогодні у столиці близько 14.00 біля приміщення Київського регіонального відділення Фонду державного майна України співробітники Служби безпеки України затримали під час одержання хабара у розмірі 40 тис. доларів двох працівників Фонду держмайна.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, посадові особи вимагали гроші у керівництва приватного підприємства за послуги зі заниження вартості нежитлового приміщення, яке ті хотіли придбати.
Наразі провадяться відповідні слідчі дії, за результатами яких буде прийняте рішення щодо порушення кримінальної справи.
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