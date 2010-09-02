Рух "Стоп цензурі!» закликає тимчасово звільнити Хорошковського

Громадський рух «Стоп цензурі!» закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади члена Вищої Ради юстиції до розгляду касаційної скарги телеканалів ТВі та «5-го каналу» на рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування результатів конкурсу на частоти.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві руху.

«Стоп цензурі!» вважає, що столичний апеляційний адмінсуд міг ухвалити своє рішення під зовнішнім тиском.

«Відомо, що голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, який одночасно є членом Вищої ради юстиції, був зацікавленим саме у такому рішенні суду та має можливість впливу на суддів», - зазначається у заяві.

Рух також стверджує, що володіє інформацією про те, що «Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, новий склад якої був сформований за активної участі Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, діяла в його інтересах і не докладала необхідних зусиль для доведення своєї правоти в судах».

Члени руху переконані, що ухвалення судом рішення за таких умов суперечить конституційному принципу розподілу влади, не відповідає демократичним та цивілізованим принципам врегулювання бізнес-суперечок і може стати прецедентом втручання влади у діяльність незалежних засобів масової інформації та конституційних регуляторних органів.

Не даючи оцінки рішенню суду, рух «Стоп цензурі!» закликає Президента України перед тим, як справа розглядатиметься в касаційній інстанції, усунути можливий чинник тиску на суд, звільнивши В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади члена Вищої ради юстиції, а також ще раз замислитись про доцільність перебування бізнесмена з настільки очевидним конфліктом інтересів на чолі Служби безпеки України.

Також рух закликає владу, групу «Інтер» та телеканали провести переговори та знайти компромісний варіант, який дозволить відновити переможців конкурсу 27 січня в їхніх законних правах і водночас виправити помилки, яких, можливо, припустилась Нацрада з телерадіомовлення в оформленні результатів цього конкурсу.

«Відсутність кроків у напрямку вирішення цих проблем ми будемо розцінювати як започаткування командою Віктора ЯНУКОВИЧА нового механізму із контролю над неугодними в медійному середовищі за допомогою «ручних» наглядових органів та упереджених судових рішень. Вважатимемо також, що Адміністрація Президента України мавпує російську модель формування сильної президентської вертикалі та створює підконтрольний однорідний інформаційний простір шляхом знищення альтернативних незалежних медіа», - заявляє рух «Стоп цензурі!».

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2009 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, "5 канал" – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5 канал".

Телеканал ТВі заявив про намір оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді України.