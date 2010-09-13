Прокуратура судитиметься з Полтавською міськрадою

Прокуратура Полтавської області судитиметься з Полтавською міською радою стосовно продажу Центрального ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прокурор Полтавської області Віктор ВОЙЦИШЕН.

За його словами, враховуючи відхилення Полтавською міськрадою прокурорського протесту про продаж землі під Центральним ринком, відомство відстоюватиме свою правоту в суді.

Як повідомлялося, 8 вересня Полтавська міська рада прийняла рішення відхилити протест прокуратури з продажу Центрального ринку. Протест стосувався рішення 55-ї сесії п`ятого скликання Полтавської міської ради від 22 липня 2010 року, згідно з яким земельну ділянку під Центральним ринком продали за 8,5 млн. грн.

За даними прокуратури, умови продажу і ціна 2 гектарів землі ринку були недостатньо вивчені комісією міськради, зокрема, вартість землі – заниженою.