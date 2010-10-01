АМК оштрафував «Київенерго» за зловживання

Антимонопольний комітет України (АМК) оштрафував АК «Київенерго» на 100 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.



Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення АМК ухвалив сьогодні на своєму засіданні.



Як встановив комітет, АК «Київенерго», зловживаючи монопольним становищем, створила перешкоди для доступу на ринок електроенергії шести постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом. Зокрема, перешкоди були створені таким компаніям: ТОВ «Центральна енергетична компанія», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерголюкс-79», ТОВ «Енком ТРЕД Груп», ТОВ «Енергоінвестпроект» і ТОВ «Трансенергоконсалт».



Як встановив АМК у ході розслідування, протягом 2006-го – першого півріччя 2010 рр. столична енергокомпанія штучно затягувала процедури укладання договорів на передачу електроенергії по місцевих електромережах. Зокрема, «Київенерго» порушувало нормативно встановлений термін – 15 днів для розгляду заяв. В окремих випадках компанія не відповідала заявнику протягом 80 днів.



Крім того, «Київенерго» надавало заявникам відповіді без належних обґрунтувань, не надавало передбачені нормативами проекти договорів або ці ж проекти не були підписані компанією, в деяких випадках до договорів не надавалися доповнення, які є невід`ємною їх частиною.



Як наслідок, це зробило неможливим здійснення підприємствами діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом споживачам Києва.



Присутній на засіданні представник «Київенерго» визнав порушення компанії у даній справі.



Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.