ПАРЄ закликає Україну продовжити реформу судової системи та прокуратури
За таке рішення проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6. Депутати, зокрема, закликали Верховну Раду України схвалити якомога швидше новий закон про громадську прокуратуру…
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Україну продовжити реформу судової системи та прокуратури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.
За таке рішення проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6.
Депутати, зокрема, закликали Верховну Раду України схвалити якомога швидше новий закон про громадську прокуратуру після консультацій з Венеціанською комісією.
Асамблея зазначила, що нинішня діяльність прокуратури України не відповідає європейським стандартам, а її повноваження значно перевищують необхідні в демократичній країні.
“(Асамблея - УНІАН) вважає, що реформа судоустрою та судової системи є основним для консолідації верховенства права в Україні, а також вітає надання владою пріоритету цим реформам”, - написано в доповіді.
Разом з тим, ПАРЄ висловила жаль щодо того, що нове законодавство про судову систему в Україні було схвалено без отримання висновків Венеціанської комісії.
Депутати ПАРЄ також закликали Україну реформувати законодавство про адвокатуру, схвалити новий кримінально-процесуальний кодекс.