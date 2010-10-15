6 — 12 грудня в Україні відбудеться «Тиждень права»

6 — 12 грудня 2010 року в Україні буде проведено Всеукраїнський тиждень права. Відповідний наказ, яким затверджено план заходів цієї загальнонаціональної акції, підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Захід проводиться щорічно, в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається у світі в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

У цьогорічному Всеукраїнському тижні права передбачається участь провідних українських юристів та юридичних фірм, фахівців Міністерства юстиції, зокрема, Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, спеціалістів територіальних органів юстиції тощо. До проведення та участі в акціях під егідою «Тижня права» може долучитися кожен правник чи правнича громада.

Під час «Тижня права» заплановано проведення заходів з надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав людини малозабезпеченим верствам населення, надання юридичних консультацій щодо порядку звернення та виконання рішень Європейського суду з прав людини. Передбачається проведення майстер-класів провідних юристів, що присвячені проблематиці прав людини. Заплановано проведення низки заходів в пенітенціарних закладах з роз’яснення ув’язненим та засудженим гарантій і свобод людини і громадянина та інші акції.