ДАІ підтримує ініціативу Президента щодо посилення контролю

Державтоінспекція України підтримує ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо посилення контролю над станом здоров`я водіїв автобусів і маршруток.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби департаменту ДАІ МВС України Євген КРАВЕЦЬ, водії проходять медичне обстеження двічі на рік і, можливо, доцільно зробити ці перевірки частішими.

Щодо психіатричної перевірки стану здоров`я водія, то, як заявив на брифінгу начальник департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ, ”психіатрична перевірка - ця вимога дуже висока для водіїв”. ”Я вважаю, що ці вимоги справедливі, і, можливо, вони посилять контроль над станом здоров`я водіїв автобусів”, - сказав він.