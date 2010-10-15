Держмитслужба планує змінити процедуру оформлення товарів

Державна митна служба України розробляє зміни до Митного кодексу, якими вводиться процедура оформлення переміщуваних через кордон товарів у будь-якому митному органі без прив`язки до місця реєстрації підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої наради в Держмитслужбі повідомив перший заступник голови відомства Олександр ДОРОХОВСЬКИЙ.

«На сьогодні Держмитслужба розробляє зміни до законодавства для надання можливості оформлення в будь-якому митному органі без прив`язки до місця реєстрації підприємств», - відзначив він.

Нагадаємо, сьогодні підприємства зобов`язані акредитуватися і оформляти переміщувані через кордон товари в митних органах згідно з місцем реєстрації.

Дане нововведення надасть додаткову можливість прискорення здійснення митного оформлення товарів як за місцем їх надходження, так і безпосередньо в пунктах пропуску через митний кордон України.

У прес-службі Держмитслужби поки що не уточнюють термінів подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів.