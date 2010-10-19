Україна ввела квоти на експорт зерна і гречки.

Відповідну постанову Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 г.», розміщено на урядовому сайті.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці та жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено обсягом 1 тис. тонн.

Квоти введені терміном до 31 грудня 2010 р.

Наголошується, що постанова набирає чинності з дня опублікування.

Документом затверджено також порядок видачі ліцензії на експорт зазначеної продукції і розподілу квот.

Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої Мінекономіки суб`єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою, протягом 15 календарних днів після публікації на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про початок реєстрації заявок.

Разом із заявкою суб`єкт господарської діяльності подає висновки Мінагрополітики про наявність у нього обсягу сільськогосподарської продукції, визначеної у заявці, і можливості її експортувати.

Загальний обсяг квот розподіляється комісією пропорційно обсягам, визначеним у висновках Мінагрополітики.

Нерозподілений обсяг квот підлягає повторному розподілу.