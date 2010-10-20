СБУ затримала офіцера міліції за вимагання хабара

У Запорізькій області співробітниками СБУ за вимагання хабара затримано офіцера міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Запорізькій області, слідчого Запорізького райвідділу міліції було затримано на місці злочину - безпосередньо після отримання 2500 грн.

”Цю суму лейтенант міліції вимагав від підозрюваного в скоєнні крадіжки з приватного будинку як плату за передачу справи до суду за ”легшою” статтею – що передбачає зменшення кримінальної відповідальності”, - повідомили в СБУ.

На сьогоднішній день матеріали стосовно офіцера, затриманого при отриманні хабара, передано УСБУ в Запорізькій області до прокуратури, якою дії співробітника міліції кваліфіковано як злочин, передбачений ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України - ”Отримання хабара, сполучене із вимаганням”. Ведеться слідство.