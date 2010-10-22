Генпрокуратура виявила порушення в діяльності Держкомзему

Генеральна прокуратура за результатами перевірки дотримання земельного законодавства виявила порушення в діяльності Держкомзему.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ в інтерв`ю журналу «Профіль».

«Йдеться про неналежний контроль за використанням і охороною земель. Для виправлення ситуації Генпрокуратура цього місяця внесла подання до Кабміну й поінформувала Президента», - заявив В.ЗАНФІРОВ.

Водночас у діях окремих посадовців Держкомітету вбачаються ознаки злочинів. Зокрема, Держкомзем дав позитивний висновок при відведенні в 2007 році Київською міськрадою 323 га землі для житлової забудови (неподалік Троєщини). Проте ця земля розташована за межею міста – на території Броварського району Київської області. Матеріали перевірки за даним епізодом направлено в прокуратуру Києва, де вже розслідується кримінальна справа, порушена за фактами зловживань під час виділення землі в столиці, зазначив заступник генпрокурора.