Шевченко звільнено з посади судді Верховного Суду України

Верховна Рада звільнила Тетяну ШЕВЧЕНКО з посади судді Верховного Суду України у зв`язку з поданою нею заявою.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 із 422 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомила на засіданні парламенту заступник голови Вищої ради юстиції Лідія ІЗОВІТОВА, «з`ясовано її (Т.ШЕВЧЕНКО) дійсне волевиявлення, стороннього впливу або примусу при прийнятті нею рішення про звільнення не встановлено».

Л.ІЗОВІТОВА зазначила, що не знає обставин, через які вона написала заяву про звільнення, оскільки така інформація до Вищої ради юстиції не надходила.