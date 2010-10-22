Паракуда очолив ДВС Київщини

Міністр юстиції Олександр Лавринович підписав наказ про призначення Олега Паракуди заступником начальника Головного управління юстиції – начальником відділу державної виконавчої служби Київської області.

О. Паракуда закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю правознавство. Має досвід роботи в провідних міжнародних юридичних компаніях, що здійснюють свою діяльність в Україні.

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