Паракуда очолив ДВС Київщини
09:30, 22 жовтня 2010Право
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Лавринович підписав наказ
Міністр юстиції Олександр Лавринович підписав наказ про призначення Олега Паракуди заступником начальника Головного управління юстиції – начальником відділу державної виконавчої служби Київської області.
О. Паракуда закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю правознавство. Має досвід роботи в провідних міжнародних юридичних компаніях, що здійснюють свою діяльність в Україні.
*** Відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів.
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