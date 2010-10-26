Суд повернув громаді Києва 25,46% акцій ”Київводоканалу”

Господарський суд Києва своїм рішенням повернув у власність столичної громади 25,46% акцій статутного фонду відкритого акціонерного товариства «АК «Київводоканал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, таким чином суд погодився з доводами відомства стосовно незаконності відчуження на користь приватної структури вказаної кількості акцій статутного фонду підприємства.

У свою чергу, в прес-службі Київської міської державної адміністрації уточнили, що відповідне рішення суд ухвалив 22 жовтня.

«22 жовтня 2010 року Господарський суд Києва визнав недійсним договір купівлі-продажу 25,464% акцій ВАТ «АК «Київводоканал». Згідно з рішенням суду, акції підприємства підлягають поверненню у власність територіальної громади міста», - зазначається у повідомленні прес-служби КМДА.

«Я переконаний, що такі стратегічно важливі об’єкти як ВАТ «АК «Київводоканал» мають належати територіальній громаді. Рішення суду від 22 жовтня 2010 року дає змогу відновити контроль за діяльністю підприємства, залучити інвестиції, здійснити його реформування та забезпечити стабільний розвиток компанії», – наголосив перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

У прес-службі КМДА також уточнили, що договір купівлі-продажу 25,464% акцій ВАТ «АК Київводоканал» було укладено в 2009 році на користь фінансової компанії «Новий регіон». 67% акцій ВАТ «АК Київводоканал» у 2006 році було передано до «Київенергохолдингу», над яким місто вже встановило операційний контроль.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2008 р. Київрада дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал» у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій, що становить 25,4%, а також продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що становить 28,45% акцій.

3 вересня ц.р., коментуючи ситуацію з поверненням територіальній громаді столиці пакету акцій ХК «Київміськбуд», перший заступник голови Київської міської державної адміністрації О.ПОПОВ заявив про намір продовжувати роботу з повернення столиці пакетів акцій інших підприємств, зокрема, «Київводоканалу» та «Київгазу».