Прокуратура Сумщини отримала 37 звернень про порушеня на виборах

Прокуратура Сумщини 31 жовтня отримала 37 звернень з питань порушення виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в обласному прес-клубі повідомив прес-секретар прокуратури Сумської області Олексій ДЕРЕВ`ЯНКО.

За його словами, за результатами розгляду цих звернень 15 з них було направлено до територіальних виборчих комісій, 5 - надіслано для реагування до підрозділів УМВС України в Сумській області, по 12 зверненням було надано роз`яснення, одне - повернуто заявнику, щодо двох було прийняте рішення відмовити у задоволенні клопотань, а ще щодо двох тривають перевірки.

“Рішення по останнім двом зверненням буде прийняте по закінченні виборів до місцевих рад”, - сказав О. ДЕРЕВ`ЯНКО.