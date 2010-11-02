Україна і Ліван обмінюватимуться правопорушниками

Україна та Ліванська Республіка парафували два міждержавних договори у правовій сфері - про видачу правопорушників, а також про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, підписання відбулося за підсумками переговорів 25-29 жовтня у Бейруті.

За словами голови Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, заступника міністра юстиції Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, угоди покликані максимально охопити питання співробітництва між двома державами у правовій сфері.

Так, укладення Договору між Україною та Ліваном про видачу правопорушників створить правові підстави для співробітництва компетентних органів двох держав для притягнення до кримінальної відповідальності правопорушників, які намагаються ухилитися від покарання за вчинені злочини та переховуються від правосуддя за кордоном.

Щодо другого договору, підписаного між країнами, у Мін’юсті пояснили, що він створить ефективний механізм взаємного надання правової допомоги, а також захисту прав та інтересів громадян України на території Лівану, гарантуючи їм повноправні можливості звертатися до судів та інших компетентних органів Лівану нарівні з громадянами цієї держави та запровадивши зобов’язання держав щодо взаємного визнання та виконання судових рішень.

Крім того, на підставі зазначеного лдоговору буде створено правову основу для взаємодії судів, органів прокуратури та інших компетентних органів договірних сторін щодо вирішення цивільних справ, розслідування і попередження злочинів, а також здійснення заходів з конфіскації майна і доходів, одержаних злочинним шляхом.

Договори наберуть чинності після виконання обома країнами необхідних внутрішньодержавних процедур.