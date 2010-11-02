Одеський порт захищатиме репутацію у суді

ДП «Одеський морський торговий порт» (ОМТП) подав позов до суду на захист честі, гідності й ділової репутації з вимогою спростування інформації, озвученої начальником Головного контрольно-ревізійного управління України Петром АНДРЄЄВИМ 21 жовтня, щодо звинувачень у незаконному виведенні державних коштів у розмірі 400 млн. грн. у офшорні компанії та недопущенні працівників КРУ на підприємство для проведення перевірок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОМТП.

Як заявляють у порту, вказані звинувачення безпідставні, а поширена П.АНДРЄЄВИМ інформація містить факти, які не відповідають дійсності.

Зокрема, в повідомленні зазначається, що ДП «ОМТП» включено до переліку суб`єктів господарювання, щодо яких проводиться державний фінансовий аудит окремих господарських операцій. На підприємстві з 2009 року продовжується державний фінансовий аудит, який проводиться територіальним органом державної контрольно-ревізійної служби. «За результатами здійснення державного фінансового аудиту ніколи не виявлялися факти незаконного виведення підприємством коштів, на які посилався Петро АНДРЄЄВ», – сказано в повідомленні порту.

В ОМТП також зазначають, що у зв`язку з тим, що на підприємстві з 2009 року постійно здійснюється державний фінансовий аудит, відповідно до положень Закону України ”Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, на підприємстві заборонено здійснення інших видів державного контролю, а значить, порт не підлягає інспекції органами Державної контрольно-ревізійної служби.

«Саме у зв`язку з безпідставністю вимог працівники КРУ не допускалися до проведення інспекцій на ДП «ОМТП», – пояснюють у порту.

У повідомленні також зазначається, що законність відмов у допуску для проведення перевірок працівниками КРУ підтверджується, зокрема, постановою Одеського окружного адміністративного суду, яким територіальному органу КРУ було відмовлено в задоволенні позову про зобов`язання допустити КРУ в Одеській області для проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ОМТП» за період із 1 січня 2009 року по 31 березня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня ц.р. голова ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ повідомив про низку фактів недопущення ревізорів управління на підприємства, підвідомчі Міністерству транспорту та зв`язку. Зокрема, це стосувалося деяких портів, у тому числі й Одеського порту. Він також повідомив про розкрадання державних коштів у ОМТП. Мінтранс вже спростував цю інформацію.