Янукович доручив підготувати до 1 травня 2011 року пропозиції щодо удосконалення законодавства про вибори

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив підготувати і подати до 1 травня 2011 року законодавчі пропозиції щодо комплексного та системного вдосконалення регулювання питань проведення виборів в Україні.

Про це йдеться в указі Президента України від 2 листопада, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Це рішення В.ЯНУКОВИЧ ухвалив з метою забезпечення додержання гарантованих Конституцією України прав громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приведення законодавства про вибори у відповідність із загальновизнаними міжнародними демократичними стандартами та прискорення його кодифікації, відповідно до п. 28 ч. першої ст. 106 Конституції України, йдеться в указі.

В.ЯНУКОВИЧ також призначив міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА керівником відповідної робочої групи і затвердив її персональний склад.

Робочій групі глава держави доручив підготувати за участю міжнародних експертів і подати до 1 травня 2011 року законодавчі пропозиції щодо комплексного та системного вдосконалення регулювання питань проведення виборів в Україні.