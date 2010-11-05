Екс-адвокат Пукача має прохання до нового генпрокурора

Колишній адвокат обвинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе Олексія ПУКАЧА Олег МУСІЄНКО вдруге просить генерального прокурора України порушити кримінальну справу стосовно окремих посадових осіб Генпрокуратури за допущені ними грубі правопорушення у розслідуванні справи.

Відповідну заяву, копію якої передано УНІАН, О.МУСІЄНКО направив сьогодні на адресу новопризначеного генпрокурора Віктора ПШОНКИ.

Як зазначається у заяві, ”мотивами і підставами для повторного звернення з даною заявою до Вас, як новопризначеного Президентом України генерального прокурора, є невирішення у триденний строк, передбачений частиною 2 статті 97 КПК України, та неприйняття будь-якого рішення, передбаченого кримінально-процесуальним законом, стосовно моєї заяви від 25 жовтня 2010 року про вчинений посадовими особами Головного слідчого управління Генеральної прокуратури злочин”.

У контексті цього О.МУСІЄНКО наголошує, що первинна заява була зареєстрована в Генпрокуратурі 26 жовтня поточного року за вхідним № 10, ”але до цього часу не вирішена”.

Адвокат вкотре підкреслює, що вважає незаконним рішення слідчих про усунення його від захисту екс-генерала міліції О.ПУКАЧА і просить розглянути питання про порушення кримінальної справи стосовно старшого слідчого у Генеральній прокуратурі України Владислава ГРИЩЕНКА та інших посадових осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 374 (порушення права на захист) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 397 (втручання в діяльність захисника або представника особи) Кримінального кодексу України; усунути перешкоди в здійсненні законної діяльності захисника у кримінальній справі. При цьому О.МУСІЄНКО також наголошує, що рішення з цього приводу має бути прийнято у встановлені законом терміни з повідомленням про це автора заяви.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня О.МУСІЄНКО заявляв, що його підзахисного О.ПУКАЧА примушують до зміни захисту.

При цьому, як зазначив адвокат, О.ПУКАЧА намагалися переконати в тому, щоб він відмовився від проведення додаткового розслідування у справі із залученням Леоніда КУЧМИ і Володимира ЛИТВИНА.

19 жовтня О.МУСІЄНКО повідомив, що О.ПУКАЧУ таки знову змінили адвоката.

22 жовтня тодішній генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО запевнив, що на екс-генерала міліції при обранні ним нового адвоката ніхто не тиснув.