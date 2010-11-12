Нічні перевірки у потягах на російському кордні відмінять?

Державна прикордонна служба України та ”Роскордон” обговорюють можливість відмовитися від проведення нічних перевірок у потягах, що перетинають українсько-російський кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Харківській області заявив голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН.

”Ми з російськими колегами зараз обговорюємо питання, як нам краще побудувати свою роботу, щоб не піднімати пасажирів серед ночі. За одну ніч українсько-російський кордон перетинає 137 потягів, і нам потрібно скоординувати свої дії, щоб виключити нічні перевірки”, - заявив М.ЛИТВИН.

Також голова Держприкордонслужби повідомив, що російські транзитні потяги, які проїжджають територією України, не будуть перевірятися. ”Ми прийняли рішення, що такі поїзди, як Москва – Адлер, не перевірятимуться”, - зазначив М.ЛИТВИН.

Крім того, за словами М.ЛИТВИНА, ”зараз йде робота на тим, щоб дві пари поїздів “Москва – Київ” оформлялися тільки на станції відправлення, а в ході руху – ні”.