Двох подруг судитимуть за катування та доведення до самогубства

У Полтаві 19-річна дівчина викинулася з балкона, не витримавши знущань подруг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Центрі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС у Полтавській області.

За даними ЦЗГ, днями біля одного з багатоповерхових будинків знайшли непритомну голу дівчину. На її тілі були тілесні ушкодження у вигляді неглибоких порізів, а також написи образливого характеру, зроблені лаком для нігтів.

У тяжкому стані з черепно-мозковою травмою, політравмою, у комі дівчина перебуває зараз у реанімаційному відділенні Полтавської обласної лікарні.

У ході слідства стали відомі причини події. З`ясувалося, що дві подруги потерпілої запідозрили її у крадіжках особистих речей. Вони стали знущатися з дівчини, а також кілька разів її побили.

Дівчина, щоб уникнути знущань, викинулася з четвертого поверху будинку.

Стосовно двох затриманих подруг потерпілою порушені кримінальні справи за статтями 120 (доведення до самогубства) і 127 (катування) Кримінального кодексу України.